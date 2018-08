La rentrée pour les joueurs l’Armada

La passation des pouvoirs est bel et bien faite chez l'Armada de Blainville-Boisbriand. À quelques heures du début du camp d'entraînement de l'équipe, le successeur de Joël Bouchard derrière le banc, Bruce Richardson, affiche une belle confiance dans son nouveau bureau.

«On a mis ça à notre goût un peu! On a fait un peu de ménage. Joël avait beaucoup de dossiers», a lancé Richardson avec humour.

Les responsabilités sont grandes pour Bruce Richardson et le nouveau directeur général de l'Armada, Pierre Cloutier. En plus de ces deux postes, Joël Bouchard occupait le titre de président et il est toujours propriétaire.

Le nouvel entraîneur-chef de la Flotte laurentienne se mettra en mode observation dans les prochains jours.

«Je veux apprendre à connaître les joueurs, les vétérans, à faire ma propre évaluation», de dire Richardson.

Il entend mettre la pédale douce en début de saison. La raison? L'équipe vient de jouer 42 matchs en séries éliminatoires et s'est inclinée en finale de la coupe du Président lors des deux dernières saisons.

«Ça va être important de bien gérer ça en début d'année. Il y aura peut-être des gars qui vont être essoufflés un peu», fait-il observer.

Depuis son embauche, l'ancien pilote des Tigres de Victoriaville a utilisé des mots chers aux yeux de son prédécesseur, mettant l'accent sur l'effort et l'intensité. Richardson entend faire sa marque à sa façon.

«Joël est un petit peu plus grand derrière le banc, en partant, ça c'est différent», blague-t-il.

«Si tu veux jouer pour moi, faut que tu sois passionné. Les gars qui vont jouer ici devront l'être sinon on va regarder ailleurs.»

Bruce Richardson devra composer avec une attaque en reconstruction. À eux seuls, Alex Barré-Boulet, Alexandre Alain et Drake Batherson ont récolté 280 points la saison dernière. Il est confiant de voir les attaquants Alexander Katerinakis, Joël Teasdale et Luke Henman prendre la relève.

Katerinakis a reçu une invitation au camp d'entraînement du Canadien de Montréal et Henman a été un choix de quatrième tour des Hurricanes de la Caroline lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey.

L'ancien entraîneur-chef des Grenadiers de Châteauguay dans la Ligue midget AAA sera privé du vétéran de 20 ans à la ligne bleue, Pascal Corbeil, jusqu'en décembre. Le défenseur avait été blessé au genou l'an dernier.

Le gardien Mikhail Denisov, l'arrière Michael Kemp et l'attaquant Alexander Katerinakis occuperont donc les postes de joueurs de 20 ans jusqu'à son retour.