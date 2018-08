Le 6e scénario

À neuf jours du déclenchement des élections, mais deux mois après l’échéance initialement prévue, la ministre Véronyque Tremblay a dévoilé les faits saillants des études amorcées sur le 3e lien. Une présentation qui fut convoquée en catastrophe, selon un Gilles Lehouillier fâché de sortir de ses vacances, mais étonnamment léchée et grandiose pour le peu qu’on avait à dire.

La première conclusion qu’on peut tirer de cette annonce, c’est qu’en fixant le début des travaux en 2026, on indique sur quel angle on souhaitera débattre avec la CAQ pendant la campagne. Aux Éric Caire qui prédisent une première pelletée de terre en 2022, on opposera la crédibilité d’un parti aux affaires depuis 15 ans.