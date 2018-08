François Legault est désormais le « doyen » de l’Assemblée nationale.

Ce n’est pas rien quand même, mais avec la vacherie que Philippe Couillard vient de faire à son député François Ouimet, en éjectant cavalièrement ce fidèle équipier pour « faire de la place aux plus jeunes », voilà que le résultat en est le suivant : François Legault devient le député qui traine depuis le plus longtemps à Québec.

J’ironise à dessein, bien sûr en faisant usage du verbe « trainer ».

Car c’est quand même ironique que celui qui insiste tant sur le « changement », celui qui n’a réellement que ça à offrir à la population en somme, le « changement », toujours par opposition aux « vieux partis », soit celui qui traine depuis le plus longtemps à Québec.

Le doyen qui critique les vieux partis.

Pourquoi cette ironie? Un doyen ne peut-il pas représenter le « changement »? N’est-ce pas là précisément ce qui faisait, par exemple, de Bernie Sanders un politicien si charismatique chez nos voisins du Sud?

Bien sûr que c’est possible. Mais n’est pas Bernie qui veut et « Frankie » n’est pas Bernie.

Incarner le changement en politique devrait se fonder sur un peu plus que le simple fait de remplacer celui qu’on cherche à évincer du pouvoir. Si l’on cherche un slogan à accoler à François Legault, celui qui me vient spontanément en tête c’est incontestablement : « On verra ».

L’éditorialiste Jean-Robert Sansfaçon expose ce matin même dans Le Devoir la plus grande faille du chef de la CAQ, son incapacité de proposer des idées, des propositions politiques clairement définies. En dehors de sa volonté de couper et de baisser les impôts, mettons.

Extrait du texte de Jean-Robert Sansfaçon intitulé Que François Legault se lève! :

« Il n’autorisa pas la construction du parc d’éoliennes Apuiat sur la Côte-Nord, mais se dit prêt à relancer la construction de grands barrages. Il s’engage à rétablir le tarif uniforme dans les garderies subventionnées, mais l’une de ses candidates vedettes privilégie pourtant la formule des garderies privées. Il promet d’améliorer les systèmes de santé et d’éducation, mais fait une priorité de la lutte contre « le gaspillage » en réduisant la taille de la fonction publique ; il entend récupérer un milliard dans la rémunération des spécialistes, mais jure de s’attaquer au temps d’attente aux urgences et en salle d’opération. »

Voilà le talon d’Achille du chef de la CAQ, en dehors de sa volonté très forte de devenir PM du Québec, nous savons que très peu de choses sur ses idées. Ses prises de position vacillent sans cesse. Tout comme celles de son parti. Un jour les caquistes sont complètement défavorables aux CPE, le lendemain des défenseurs du réseau.

C’est à quoi je pensais hier en prenant connaissance de la promesse caquiste du jour. Tiens! Aujourd’hui la CAQ est pro-CPE, tarif unique pis toute!

Il y a quelques semaines, lors du congrès de la CAQ, c’était pourtant la cacophonie à propos de la question des garderies. On se souviendra de cet éditorial cinglant de Brigitte Breton dans Le Soleil à ce sujet d’ailleurs.

Est-ce à dire qu’en quelques semaines, les députés Caire et Guilbault ont complètement avalé leur aversion des CPE? Éric Caire qui était allé jusqu’à se moquer des « études » de nos plus éminents spécialistes en petite-enfance pour justifier son agacement de ce réseau public des garderies...

M. Sansfaçon est cinglant en cette matière dans son texte :

« En fin de semaine dernière, le président de la campagne libérale, Alexandre Taillefer, affirmait que l’élection de M. Legault menacerait la paix sociale. « Fin des commissions scolaires », « coupes massives dans la fonction publique », « privatisation de plusieurs services publics », « affrontements entre syndicats et gouvernement », François Legault est « l’éléphant dans un magasin de porcelaine », de résumer M. Taillefer. Vraiment ?

Le problème, c’est que nous n’en savons rien.

Alors, que le vrai François Legault se lève ! Est-il toujours ce politicien plutôt à gauche qui fut ministre dans un gouvernement social-démocrate, ou celui qui a promis de soumettre les enseignants à une évaluation de compétence en échange d’une bonification salariale ? Celui qui veut relancer la construction des grands barrages malgré les surplus d’électricité ou celui qui veut favoriser le développement régional en élargissant le mandat d’Investissement Québec ?

Comment cet ancien indépendantiste se comportera-t-il devant Ottawa, lui qui rejette toute allusion à la souveraineté, mais qui sait bien que le Québec n’a jamais rien obtenu du fédéral sans y mettre la pression ? »

Le problème, c’est que nous n’en savons rien. Voilà exactement pourquoi dans les officines de la CAQ, on espère que la campagne électorale ne soit pas le théâtre de grands débats sur des questions de gouvernance qui divisent.

Car c’est ça, en somme, gouverner. C’est prendre des décisions. C’est déplaire aussi, le plus souvent. Et pour l’heure, la seule préoccupation du chef de la CAQ c’est de ne déplaire à personne.

Pour 39 petits jours.

En espérant que cela le mène à la tête du Québec. Et après?

On verra.