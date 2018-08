Le fédéral veut endiguer le harcèlement à Ottawa

Les grands patrons des ministères devront rendre des comptes et être plus transparents à partir du printemps prochain. Ils auront l’obligation de rendre public un rapport annuel sur les mesures concrètes qu’ils ont mises en place pour « prévenir et régler le harcèlement » dans la dernière année. Le rapport contiendra notamment le nombre de plaintes et les sanctions imposées aux harceleurs.