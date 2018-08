Le palmarès des PIB est bon

Pendant toute la campagne électorale, Le Journal passe au peigne fin les promesses des partis et les déclarations des candidats, pour vous permettre de départager le vrai du faux.

Depuis environ trois ans, le chef caquiste, François Legault, répète que le Québec est en queue de peloton, en Amérique du Nord, pour son produit intérieur brut (PIB) par habitant. Sur son site web, la CAQ indique, en s’appuyant sur des chiffres de 2014, que le Québec est en 57e position sur 61 avec un PIB par habitant équivalent à 36 406 $ US.

Les faits

L’Heure juste a mobilisé plusieurs ordinateurs pour mettre ces données à l’épreuve. Pour effectuer nos savants calculs, nous nous sommes appuyés sur les chiffres de Statistique Canada, du U.S. Bureau of Economic Analysis et de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Au terme de ces opérations, nous avons obtenu les mêmes résultats que la CAQ pour 2014. En 2014, le Québec se classait bel et bien en 57e position pour son PIB par habitant, une mesure qui répartit la production totale de biens et services générés par une économie à chaque personne sur un territoire donné.Profitant de notre élan, nous avons fait le calcul pour l’année 2016, dernière en date à pouvoir être comparée. Et le PIB par habitant du Québec se maintient à la 57e position dans le classement nord-américain.