Le parti des déçus

Décidément, la CAQ continue d’annoncer des candidatures surprenantes. La plus récente, et non la moindre, est certainement celle de Manon Gauthier.

La candidature étonne en raison de la récente condamnation de madame Gauthier pour conduite avec les facultés affaiblies, mais surtout pour la circonscription dans laquelle elle se présente.

Déceptions et petites vengeances

Certes, l’ancienne conseillère municipale de l’équipe Coderre s’y connaît en culture. Ce qui fait surtout sourciller, c’est que celle qui a représenté l’arrondissement de Verdun au municipal sera désormais candidate dans la circonscription de Maurice-Richard. Le comté se situe littéralement à l’opposée de l’île de Montréal.

Qu’est-ce qui amène madame Gauthier à se présenter dans cette circonscription ? Tout indique ce que c’est l’occasion d’en découdre avec l’actuelle députée, la ministre de la Culture, Marie Montpetit.

L’affaire n’est un secret pour personne. Manon Gauthier était pressentie pour le poste de présidente directrice-générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Ce n’est qu’en bout de parcours que sa candidature a été rejetée parce qu’elle ne satisfaisait pas à l’un des critères du Secrétariat aux emplois supérieurs

Eh oui, sa candidature a été rejetée par celle à laquelle s’oppose aujourd'hui madame Gauthier : la ministre de la Culture, Marie Montpetit.

Faut-il y voir une vendetta ? Ce sera au minimum intéressant d’entendre les attaques que madame Gauthier réservera à son adversaire en campagne. Ce sera également intéressant de voir comment elle expliquera son choix de circonscription et de parti.

Surtout quand on se souvient que son nom avait largement circulé au moment de sélectionner un candidat pour l’élection partielle dans Verdun pour le Parti... libéral !

D’ailleurs, fait intéressant, la fille de madame Gauthier était employée de l’aile jeunesse du Parti libéral jusqu’à récemment. Son nom est toujours sur la page Web du parti et c’est cet emploi qui continue d’être affiché dans sa page Facebook.

Pas la seule...

Et madame Gauthier n’est pas la seule candidate caquiste dont les motivations peuvent faire sourciller.

On n’a qu’à penser à l’ex-ministre libérale Marguerite Blais. Celle-là même qui apparaît fièrement sur une photo auprès de la jeune candidate libérale Naömie Goyette qu’elle disait appuyer, quelques semaines seulement avant d’annoncer qu’elle briguerait les suffrages contre celle-ci sous la bannière caquiste.

On peut aussi penser à Nadine Girault, candidate de la CAQ qui avait pourtant tenté de se présenter sous la bannière libérale dans la circonscription de Verdun toujours lors de l’élection partielle de 2016.

On peut saluer les efforts de François Legault pour présenter des femmes dans de nombreuses circonscriptions, toutefois on peut s’interroger sur les critères de sélection qui orientent ses décisions. La parité, oui, mais à quel prix ?

L’ambition comporte des risques

François Legault continue de s’entourer d’ambitieux, pour ne pas dire d’opportunistes. Plusieurs membres de l’équipe caquiste semblent en effet davantage motivés par les sondages que par la plateforme électorale toujours approximative du parti. En ne tenant aucune assemblée d’investiture, François Legault choisit lui-même celles et ceux qui pourraient rapidement devenir autant de cailloux dans ses chaussures.

Quant à Manon Gauthier, on ne pourra pas lui reprocher de manquer d’ambition. En 2015, dans une entrevue glamour et léchée , la politicienne avouait candidement à la revue Châtelaine qu’un jour, elle aimerait « être ambassadrice à l’ONU. En fait, j’irai là où les impératifs de coopération internationale et de paix me mèneront. C’est ce que je rêvais de faire, petite. La politique municipale est pour moi un tremplin où j’apprends comment on édifie une société. »

François Legault ne devra pas se surprendre si le passage de madame Gauthier en politique provinciale n’est qu’un tremplin vers un autre poste.