Le retour aux études avec des enfants : mode d’emploi

Reprendre le chemin de l’école après un passage plus ou moins long sur le marché du travail est en soi un défi. Quand on a en plus des enfants à sa charge, le défi peut prendre des allures de casse-tête ! Petit guide de survie de la conciliation études-famille.

Établir un horaire. Fannie, doctorante en histoire, se forge dès la réception des plans de cours un horaire pour la session. Elle prend soin de réserver plus de temps que nécessaire à ses travaux, afin de ne pas être prise au dépourvu si fiston est malade ou dort moins bien pendant quelques jours.

Réserver un espace à l’étude. Estelle, qui étudie l’herboristerie à distance, aime travailler à la lumière de la bougie ou en savourant une tisane. « L’important, c’est que je me crée une bulle et que je la rende assez solide pour me consacrer complètement à mes cours, et ce, même si papa s’amuse à deux pas dans la salle de jeu avec le petit. » Les bibliothèques sont aussi des lieux privilégiés pour le travail intellectuel, loin des tâches ménagères et des supplications à venir jouer aux LEGO.

Partager les responsabilités avec son conjoint. Pour arriver à jongler avec le boulot, les études et les différentes activités de toute la famille, il est primordial d’établir clairement les rôles de chaque parent. Un grand calendrier – papier ou électronique – où seront consignés tous les rendez-vous est un outil de choix pour tout coordonner.

Hiérarchiser les tâches. Une liste, c’est bien, mais une liste hiérarchisée, c’est mieux : en commençant la journée par le plus pénible et le plus urgent, on s’assure d’employer au mieux le temps qu’on peut consacrer aux études.

Scinder le travail en petites tranches faciles à accomplir. Pour composer avec la brièveté des périodes d’étude, diviser le travail en plusieurs petites parties permet d’avancer même si on dispose de peu de temps à la fois.

Cuisiner pour épargner temps et argent. Apporter son repas du midi et son café aide Fannie à limiter ses dépenses en matière d’alimentation. Planifier les repas de la semaine permet par ailleurs de limiter les visites à l’épicerie et les commandes au resto. On gagne également du temps en doublant ou en triplant les recettes qui se congèlent, et à diviser les plats en portions individuelles pour des boîtes à lunch vite assemblées. On pense souvent à congeler les soupes et les plats principaux, mais plusieurs desserts et collations (muffins, gâteaux, biscuits, barres, etc.) supportent eux aussi très bien la congélation. Autre astuce culinaire : dresser une liste de plats qu’on sait préparer rapidement et sans recette, pour les soirs où l’inspiration fait défaut.

S’informer de ses droits et privilèges. Plusieurs institutions d’enseignement ont une politique concernant les parents étudiants. Celle-ci inclut généralement des privilèges, comme un accès prioritaire au CPE de l’institution ou une plus grande flexibilité pour les reprises d’examens. Même en l’absence d’une telle politique, on ne perd rien à exposer les raisons d’un retard ou d’une absence pour raisons familiales; l’enseignant pourrait se montrer indulgent.

Tirer profit des avantages fiscaux réservés aux étudiants parents. Dans le cadre du Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP), les parents qui retournent aux études peuvent retirer jusqu’à 10 000 $ par année de leur REER (pour un maximum de 20 000 $) sans pénalité fiscale. Ils devront cependant réinvestir le montant en 10 ans ou moins. De plus, le Programme des prêts et bourses, normalement réservé aux étudiants à temps plein, est accessible aux parents qui étudient à temps partiel.

Y aller à son rythme et accepter l’imperfection. Lorsqu’elle s’est réinscrite à l’université après la naissance de sa première fille, Émilie a d’abord opté pour un cheminement à temps partiel. Avec d’abord un cours par session, elle a pu reprendre progressivement le rythme des études avant d’y retourner à temps complet. Fannie invite quant à elle ses collègues à lâcher prise : « Avec un bébé et peu de sommeil, c’est normal de ne pas pouvoir rendre des travaux parfaits. Juste bons, ça va aussi ! »