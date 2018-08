Les astuces des profs pour bien gérer leur classe dès le début : témoignages

Les enseignants reprennent aussi le chemin des écoles. Certains d’entre eux confient leur méthode pour bien démarrer l’année avec leurs élèves...

À la rentrée, il n’y a pas que les élèves qui ont de la broue dans le toupet, les profs aussi ! Ils ont beaucoup de choses à mettre en place et ils ont aussi beaucoup d’information à digérer d’un seul coup, à commencer par le nom des élèves.

« J’ai un truc qui peut fonctionner, dit Gilles Parent, qui entame sa 27e année d’enseignement en littérature au cégep. Je fais un plan de la pièce et je place les noms des élèves à leur place respective. De plus, je les fais se présenter pour essayer d’enregistrer la voix à leur visage. »

Ce premier contact est crucial. Créer un lien de confiance avec les élèves devrait d’ailleurs être le principal souci du professeur, croit Valérie, enseignante au primaire. « Certains professeurs ont peur de ne pas avoir le temps de passer à travers la matière, dit-elle. Mais si tu pars stressé, les élèves vont le sentir et décrocher. Mon objectif, la première semaine, c’est de créer des liens avec les enfants. On apprend à se connaître et à s’apprivoiser, de manière ludique. Pas de devoirs ni de dictées ! On est encore dans la transition de l’été. »

Les liens ainsi créés porteront leurs fruits tout au long de l’année. « Certains nous aiment d’amour spontanément, explique Valérie. Pour d’autres, ça peut prendre quelques mois, mais quand tu réussis à gagner la confiance d’un élève, tu peux plus facilement le faire travailler. »

Que se passe-t-il quand on enseigne une matière obligatoire que plusieurs ne portent pas dans leur cœur ? Gilles Parent a quelques tours dans son sac. « J’essaie de piquer leur curiosité en inscrivant au tableau la phrase : “Je t’aime.” Celle-ci est déclinée à l’interrogative, à l’impérative, avec une virgule et une intonation pour leur montrer les subtilités de la langue et les différents messages que cela envoie, toujours avec la même phrase. Cela fait son effet sur quelques-uns ! »

Se garder du temps pour soi

À la rentrée, la charge de travail est particulièrement élevée pour les enseignants. Comment réagir ?

« La première semaine est plus difficile que les autres, concède Gilles Parent. C’est également la plus importante, et j’y consacre toutes mes énergies. Je restreins mes activités à la préparation, pour m’assurer que tout soit en place pour la session. Ensuite, c’est une question d’adaptation. »

Valérie déconseille de foncer tête baissée, en négligeant de prendre du temps pour soi. « Quand on est enseignant, c’est facile de s’oublier dans son métier, dit-elle. On a des élèves qui vivent des difficultés et on est toujours à la recherche de solutions... Malgré tout, c’est important de maintenir une bonne hygiène de vie, en se gardant du temps pour soi. On doit continuer de pratiquer les activités qui nous font du bien, qui nous permettent de décrocher et de faire sortir le méchant. Même pendant la rentrée... »