Les trucs de parents pour une rentrée plus zen

Certains parents ont développé des astuces plutôt originales pour faciliter leur routine quotidienne avec leurs enfants. Voici une compilation des meilleurs trucs de parents pour une rentrée plus zen.

Stéphanie M. : « Je conseille à toutes mes amies de faire une grosse quantité de muffins nourrissants et de les congeler ! Ensuite, on peut décongeler le nombre nécessaire la veille pour que tout le monde mange rapidement leur muffin avec un fruit au petit déjeuner : pas de trafic au grille-pain ! Les muffins peuvent également servir de collations après l’école ou dans la boîte à lunch. »

Valérie C. : « Mes filles ont plusieurs alarmes le matin : pour le lever, pour le brossage de dents, pour l’habillement, pour le déjeuner, etc. De plus, elles ont chacune un crochet et un panier dans l’entrée pour mettre leurs affaires préparées la veille. Pas de stress inutile le matin ! »

Nancy L. : « Le fameux Time Timer a sauvé notre santé mentale ! Plus besoin de crier, les enfants peuvent visualiser le temps qu’il leur reste pour accomplir leur routine. »

Stéphanie P. : « Une semaine avant la rentrée, on commence à se mettre en mode “école”. On se prépare psychologiquement à la routine, on prépare des idées de repas, on parle de ce qui s’en vient... »

Sabrine Z. : « Je prépare tous les livres et articles scolaires au moins deux semaines d’avance (plastifiés et identifiés). C’est une activité que les enfants adorent en plus ! Aussi, pour que le retour de l’école soit plus agréable, je fais en sorte que mes soupers soient prêts d’avance. Ainsi, on peut se concentrer sur les devoirs, etc. »

Tania S. : « Pour une rentrée zen, on habitue les enfants à se coucher tôt au moins une bonne semaine d’avance. Pour le retour de l’école, j’ai des bacs à collations toutes prêtes, où ils peuvent aller piger. Ils adorent ça ! »