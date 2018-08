L’été de rêve des Theetge

Les frères Theetge n’ont plus besoin de présentation dans le monde de la course automobile au Québec, mais même après toutes ces années derrière le volant, ils continuent à alimenter leur légende. L’été 2018 aura été particulièrement unique pour les deux hommes.

Quelques jours plus tôt, le pilote de Boischatel avait eu droit à son baptême en série Xfinity, à Loudon, au New Hampshire, laquelle constitue la deuxième division du NASCAR aux États-Unis.

« C’est le summum. J’ai déjà eu de belles saisons de courses en faisant plus de courses, mais en termes de prestige, c’est ma meilleure à vie. Faire toute la saison en Pinty’s en se promenant d’est en ouest et de faire une course en Xfinity aux États-Unis, dont je rêvais, je ne peux pas demander rien de mieux ! » avouait-il.

« Ç’a levé d’une coche le respect de certains pilotes ou coéquipiers qui sont dans la série depuis longtemps, et je l’ai encore ressenti en fin de semaine dernière [à Trois-Rivières]. D’avoir cogné à la porte l’an passé et de l’avoir gagné cette année, ç’a augmenté le niveau de respect envers notre équipe », a expliqué le membre de l’écurie 22 Racing Team.

Il est encore trop tôt pour lui pour se prononcer sur un retour en 2019. La présente saison est éprouvante sur le plan physique et mental. Et que dire de l’odomètre de sa voiture, qui ne cesse de gonfler !

« C’est beaucoup demandant une série comme on fait cette année. Je suis parti pour cinq fins de semaine d’affilée et c’est beaucoup de voyagement. J’ai pris des vacances de course, mais ce n’est pas la même affaire que de partir avec la famille pis relaxer », a fait remarquer Donald Theetge, qui a même dû travailler à distance entre les trois courses présentées dans l’Ouest canadien.

Benoît au milieu des grands

Benoît Theetge a vécu l’apothéose que tout pilote souhaite obtenir dans sa carrière en étant intronisé au Temple de la renommée du Grand Prix de Trois-Rivières, dimanche dernier.

L’homme de 48 ans, retiré du monde de la course automobile depuis quatre ans, a rejoint un club sélect dont font partie de grosses pointures comme Gilles et Jacques (fils et oncle) Villeneuve, Jacques Duval, Richard Spénard, Ron Rellows et Elliott Forbes Robinson, entre autres.

Le cadet du duo de frangins a récolté sept podiums, dont cinq victoires en 13 départs sur le circuit routier de Trois-Rivières.

« Je ne m’attendais pas à ça du tout, et quand ils m’ont appelé en mars, j’étais vraiment content », a mentionné le principal intéressé.

Palmarès

Le mur des exploits de Benoît Theetge est bien rempli avec deux titres de champion canadien en série Honda Michelin classe sport, en 1995, et Grand Sport l’année suivante.

En 2002, il avait été sacré vice-champion nord-américain en série Motorola Cup. Les souvenirs se sont bousculés dans son esprit au cours des derniers jours.

« J’ai plein de beaux souvenirs, mais celui qui me vient en tête, c’est quand ma blonde était enceinte en 2001 et qu’on avait perdu un tour après un arrêt aux puits à Trois-Rivières pour finalement terminer deuxième. C’est une de mes plus grandes fiertés. Il y a aussi mes victoires à l’île Notre-Dame pendant le Grand Prix et une troisième place à Daytona avec Donald, ce sont des événements marquants. »

De l’autre côté

Le dernier week-end lui a d’ailleurs permis de renouer avec l’action en coordonnant la course de son frère, une première pour lui.