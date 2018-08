Lunch : les bonnes résolutions de la rentrée

Pour tout parent, la préparation des lunchs à emporter à l’école est souvent un vrai casse-tête. Les enfants peuvent-ils avoir le même repas que celui que les parents apportent au bureau ? Hebah Asfour, nutritionniste, propose quelques idées pour se faciliter la vie.

1. Prévoir le menu. Prendre le temps de faire une planification du menu de la semaine, en incluant les idées de lunch. En faisant l’épicerie en conséquence, on évite les dépenses superflues, le stress et le gaspillage.

2. Préparer le lunch à partir de restants du souper. Il reste du poulet à la fin du souper ? Il est facile d’en faire une salade repas ou un sandwich pour le lendemain, pour les parents et pour les enfants ! Pensez donc à en préparer une plus grande quantité pour le souper...

3. Prendre 30 minutes par semaine pour préparer légumes et fruits (laver et couper). En préparant des plats de piments, de brocolis, de céleris et de carottes coupées, vous pourrez aisément incorporer ces crudités dans les lunchs durant la semaine. Une collation facile et nutritive !

4. Préparer des collations santé fait maison en grande quantité, faciles à congeler et à emporter. Les plus populaires et faciles ? Muffins et barre tendres !

5. Préparer les lunchs la veille. Cela semble être une évidence, mais beaucoup de parents courent encore le matin pour préparer une boîte à lunch équilibrée à leurs enfants.