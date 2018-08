Nouveaux étudiants : comment survivre à la rentrée universitaire ?

Le passage du cégep à l’université est une étape importante qui n’est pas toujours évidente. Voici quelques conseils pour réussir sa rentrée.

Des inquiétudes normales

Pour Josée Fortin, directrice des Services à la vie étudiante de l’UQAM, les craintes des nouveaux étudiants sont typiques et compréhensibles : « Quand on quitte son cégep, ses amis, pour arriver sur un campus de 40 000 étudiants, l’appréhension est bien naturelle ! Et puis, on se demande si on sera à la hauteur, quelles seront les attentes des enseignants, où se trouvera le local de son premier cours, etc. »

De l’aide en amont

Dès leur inscription, les futurs étudiants reçoivent habituellement une trousse virtuelle d’outils et de renseignements précieux pour préparer leur rentrée. « L’infolettre les convie aux activités de la rentrée, à la rencontre avec leur agent de gestion de programme, leur première référence pour leurs trois prochaines années. »

Pendant la rentrée

Les étudiants sont généralement invités à participer aux visites guidées, incontournables pour se familiariser rapidement avec leur nouvel environnement. « Le Service à la vie étudiante est leur lieu d’accueil, totalement adapté à leurs besoins futurs et présents », précise Josée Fortin.

De la fin août au début septembre, tout campus universitaire abrite un grand nombre de kiosques, ateliers, tables d’accueil et d’assistance technologique ou administrative. « Les futurs étudiants ne doivent pas hésiter à profiter de toutes ces ressources mises à leur disposition, insiste la directrice. Notre but est de les aider à dédramatiser ces premières journées, à prendre le temps de trouver leurs repères ».