Camp des Remparts: Patrick Roy fébrile

Le 22e camp d’entraînement de l’histoire des Remparts de Québec prendra officiellement son envol jeudi matin sur la glace du Pavillon de la Jeunesse et à quelques heures d’épier ses jeunes loups pour la première fois depuis l’annonce de son grand retour, Patrick Roy trépignait d’impatience.

Aux côtés de ses adjoints Martin Laperrière et Benoît Desrosiers, l’entraîneur-chef et directeur général des Diables rouges s’est pointé au centre d’entrainement de l’équipe de la LHJMQ une trentaine de minutes avant le défilement des premiers des 56 joueurs invités à l’exercice annuel du mois d’août. Cinq ans après avoir vécu cette expérience pour la dernière fois, Roy entame un nouvel épisode de sa longue carrière dans le hockey.

«J’ai bien hâte, ça va être le fun. Ça a été un processus depuis le moment où j’ai été embauché jusqu’à aujourd’hui et on s’est bien préparé. J’ai hâte de voir les joueurs sur la glace et pour moi, c’est encore plus excitant parce que je ne les connais pas et j’ai hâte de me faire ma propre thèse sur le type d’équipe et de joueurs que je vais avoir», a-t-il lancé aux nombreux journalistes postés devant le nouvel autocar de l’équipe.

«De ce que j’entends, les gens semblent passer qu’on sera une équipe en milieu de peloton, mais j’ai toujours voulu surprendre et on va essayer de continuer comme ça.»

Un nouveau coach

Les engagés participeront à leur première séance sur patins aussitôt qu’à 9h, ce matin. Ils seront divisés en trois groupes en matinée avant que deux formations ne s’affrontent à 15 h lors du premier match intra-équipe du camp. Le même scénario se répètera vendredi et samedi avant qu’une partie de ce beau monde soit mandaté pour affronter l’Océanic, dimanche, à Rimouski.

Questionné sur le style qu’il entend déployer derrière le banc à la suite de trois années à la barre de l’Avalanche du Colorado, Roy a chanté le même refrain qu’à sa conférence de presse annonçant son retour, au mois d’avril.

«Je suis une personne différence qu’il y a cinq ans au moment où j’ai quitté les Remparts. J’ai appris beaucoup dans la Ligue nationale et je pense que ça va me rendre un meilleur entraîneur. J’ai vécu une belle expérience et les deux années où je n’ai rien fait m’ont permis de réaliser à quel point je m’ennuyais et que j’avais le goût de recommencer», a assuré le «33», à la tête des Remparts de 2005 à 2013 avant son départ vers Denver.

Des recrues à découvrir

Si Roy a une petite idée des joueurs qu’il aura sous la main durant le camp après avoir visionné une tonne de rencontres de la dernière campagne sur vidéo, il se servira aussi des prochains joueurs pour découvrir la relève de l’organisation.

«J’ai surtout hâte de commencer à travailler avec les joueurs qui vont faire partie de l’équipe, mais c’est un processus qui est très important que d’apprendre à connaître les joueurs. Certains seront retournés dans le midget, d’autres dans d’autres calibres, et d’apprendre à les connaître me donnera une idée de qui peut percer l’alignement l’an prochain», a-t-il expliqué.

L’un des patineurs qui devrait charmer le nouveau pilote est le Russe Aleksei Sergeev, 31e choix au total de la dernière séance de sélection européenne de qui l’état-major a eu droit à de bonnes recommandations de la part de son célèbre agent. L’attaquant de 18 ans mesurait 5 pi 10 po et faisait osciller la balance à 180 lb la saison passée. Le Suisse Philipp Kurashev, l’autre joueur issu du Vieux continent du club, entamera pour sa part son troisième camp à Québec.

«J’ai très hâte de le voir. Je ne le connais pas beaucoup, mais de ce Igor Larionov [son agent] m’a dit, on devrait être très satisfait.»