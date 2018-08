Quand Bali s’invite sur le Plateau-Mont-Royal

Ceux qui ont voyagé à Bali connaissent, d’expérience ou de réputation, le Gypsy Bali, un restaurant pensé et dirigé par le québécois Kevin Latrem. Voilà que ce nomade dans l’âme a eu le mal du pays et a décidé d’importer son concept dans sa ville natale, à l’angle des rues Rachel Est et Berri.

«Dès que les gens vont mettre les pieds dans le restaurant, je veux qu’ils sentent l’énergie de Bali. Le concept se veut inclusif, décontracté, mais aussi festif et rassembleur», explique Kevin Latrem.

«Comme j’y ai habité, l’atmosphère de Bali est ancrée en moi. Je me suis aussi associé à des gens qui ont ce désir de faire voyager nos invités ».

Kevin Latrem s’est associé à Robin Filteau-Boucher, qu’on a vu à l’émission «Les chefs!», pour élaborer ses menus.

Le restaurant sera ouvert toute la journée. En matinée, il sera possible de manger, sur place ou sur le pouce, des tartines gourmandes au ricotta et à la poire, au gravlax et à l’avocat, des smooties bowls et des jus.

En plus du menu déjeuner offert jusqu’en soirée, le restaurant servira une grande variété de bols énergisants, de salades fraîches et de plats typiquement balinais, composés de légumes, d’œufs, de tempe, servis avec une sauce aux arachides.

Comme son nom l’indique, le Gypsy, qui ouvrira ses portes à la mi-septembre, se veut nomade et tire ses inspirations des quatre coins du monde. «Il y a des inspirations de Bali, de l’Australie, des États-Unis et du Québec. On veut que ce soit abordable : les prix vont varier entre 16 $ et 20 $ pour un bol », explique-t-il.

La décoration

«On tente le plus possible de s’inspirer de notre restaurant à Bali, mais en gardant en tête l’essence de Montréal. Tous les murs seront bétonnés, on accessoirisera avec des lampes et des chaises en rotin, on ajoutera de la céramique décorative à l’entrée et on peinturera les murs en blanc », souligne Kevin Latrem.

Il y a pratiquement trois ans, jour pour jour, Kevin Latrem était exténué et blasé, et avait soif d’aventure. C’est lors d’un voyage de deux semaines qu’il a décidé de tout lâcher pour ouvrir son restaurant à Bali, dans la ville de Canggu.

D’ici les dix prochaines années, son objectif est d’ouvrir d’autres restaurants Gypsy ailleurs dans le monde pour joindre de cette façon ses deux passions : la restauration et les voyages.