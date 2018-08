Quatre jours de grève chez Loto-Québec

Quelque 450 employés de Loto-Québec tiendront, à nouveau, une fin de semaine de grève dès jeudi en débrayant pour une durée de quatre jours.

Les travailleurs, qui sont représentés par le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), comptent manifester devant le siège social de la société d'État à Montréal, les 16 et 17 août, de 10 h à 12 h.

La grève, débutera jeudi et se terminera le 20 août à 7 h, ne devrait pas avoir d'impact sur les amateurs de loterie et de jeux de hasard,

Les employés ont déjà tenu une fin de semaine de grève à la fin juillet.

Rappelons que les syndiqués ont voté à 99,4 %, le 18 juin dernier, un mandat de grève de 20 jours qu'ils utiliseront au moment opportun.

Les négociations entre les employés de Loto-Québec et la direction achoppent sur la question des salaires et de la conciliation travail-famille.

Les offres de Loto-Québec sont jugées «inacceptables» par le syndicat, car «elles supposent l'abandon par les professionnels de Loto-Québec de leur sécurité d'emploi, de leur rémunération incitative, de deux jours de maladie, sans oublier la liquidation de leur banque maladie à 70 % de ses coûts», peut-on lire dans un communiqué publié mercredi.

«Il est incroyable qu'un employeur qui fait un profit d'environ 1,5 milliard $ puisse se vanter d'offrir des augmentations alors que ces dernières sont financées presque entièrement par ses employés! », a déploré David Bernans, vice-président du SPGQ.

«Quand le salaire du président de Loto-Québec augmente de 21 % entre 2011 et 2016, tandis que chutaient les profits de Loto-Québec, il y a de quoi se poser de sérieuses questions sur les motivations du SCT à trouver une solution», a-t-il ajouté.

Les syndiqués de la SPGQ travaillent notamment dans les secteurs des technologies de l'information, des communications, des ventes et du marketing, des finances et de l'approvisionnement, de l'immobilier et du secteur juridique.