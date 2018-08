Mme Poirier se félicite de la résorption de la « crise de l’embourgeoisement » dans une circonscription beaucoup plus pauvre que la moyenne québécoise, grâce entre autres à une mobilisation des citoyens. « Il n’y a plus eu d’actes de vandalisme depuis plus d’un an. On a une attitude favorable dans le quartier sur la construction de logements sociaux. Il y en a 300 nouveaux prévus sur Sainte-Catherine d’ici cinq ans », dit-elle.