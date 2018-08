Réchauffement climatique: un lac glaciaire déborde en Chine

Un lac glaciaire a débordé dans le nord-ouest de la Chine, un incident que l’association de protection de l’environnement Greenpeace estime être une conséquence du réchauffement climatique.

Cette vidange soudaine s’est déroulée vendredi, libérant quelque 35 millions de mètres cubes dans le centre de la région du Xinjiang, a annoncé l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

Des images de la télévision étatique CCTV montraient des flots boueux dévalant des routes, avec des vagues s’abattant sur les bords de la chaussée. L’incident n’a fait ni mort ni blessé.

Un lac glaciaire se forme lors du recul et de la fonte d’un glacier. Il peut déborder lorsque les blocs de glace ou les rochers retenant l’étendue d’eau rompent.

Les autorités locales responsables de la gestion des eaux ont indiqué avoir anticipé l’incident dès fin juillet. Des habitants avaient été évacués préventivement et des déviations installées pour canaliser les flots.

Les vidanges brutales de lacs glaciaires deviennent plus fréquentes depuis les années 1980, en raison de la hausse des températures, indique Greenpeace dans un communiqué, citant une étude de l’Académie chinoise des Sciences.

«À mesure que les températures grimpent, les débordements de lacs glaciaires, les inondations, et les pénuries d’eau saisonnières deviendront de plus en plus prononcées», estime Liu Junyan, de Greenpeace Asie de l’est.

Les températures moyennes ont augmenté de 1,35°C depuis 1950 en Chine, soit plus du double de la moyenne mondiale, selon une récente étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT), basé aux États-Unis.