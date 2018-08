Rentrée scolaire : trucs et conseils pour économiser

Comme chaque année, la rentrée scolaire amène son lot de dépenses pour les parents. Le coût des livres et des fournitures scolaires peut atteindre des montants élevés, notamment lorsqu’on a plusieurs enfants. Sylvie De Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire chez Option consommateurs, nous livre des astuces pour réduire ces dépenses.

« Il y a deux périodes dans l’année qui font mal aux ménages : la rentrée scolaire et Noël. C’est qu’on a tendance à traiter ces dépenses comme des surprises, alors que ce n’en sont pas ! Ce sont des dépenses imprévisibles... prévisibles », avance d’entrée de jeu la conseillère. Selon elle, il est possible de préparer la rentrée un an d’avance, en mettant de côté un montant approximatif que l’on divisera par douze afin de répartir l’économie au courant de l’année. De plus, ce montant devrait idéalement être déposé dans un compte séparé afin d’éviter toute confusion.

Au-delà de ce conseil budgétaire de base, Sylvie De Bellefeuille recommande aux familles de magasiner leurs effets scolaires bien avant la rentrée. « On peut commencer à acheter ce qu’il nous faut petit à petit », dit-elle. Elle conseille également de profiter des bons prix pour acheter une plus grande quantité d’articles, puisque les enfants perdent toujours quelque chose en cours d’année...

Avec ou sans les enfants ?

Qu’en est-il de la virée de magasinage en présence des enfants, un classique de rentrée scolaire ? À éviter, pour le bien du portefeuille ! « Les enfants peuvent se créer des dépenses superflues, basées sur leurs goûts du moment. Un compromis serait de magasiner en deux temps : acheter les effets de base seuls, puis sortir une autre fois avec les enfants afin qu’ils puissent choisir certains articles précis, comme le sac à dos et la boîte à lunch ».

Pour économiser, il existe également une astuce qui peut être utilisée dès la fin d’une année scolaire : « Avant de tout mettre au recyclage, on peut essayer de voir ce qui peut être récupéré pour l’année suivante ou pour la fratrie », conseille Sylvie De Bellefeuille. « Les crayons sont usés et devront fort probablement être rachetés chaque année, mais qu’en est-il des cartables, des règles ? » dit-elle.

Enfin, il peut être pertinent de se questionner sur les priorités budgétaires que l’on souhaite avoir en vue de la rentrée. Certaines familles réussissent par exemple à économiser en achetant des vêtements de seconde main, mais parfois, il faut aussi se dire qu’il vaut mieux payer plus cher et viser la qualité afin de ne pas multiplier les dépenses. Cela vaut particulièrement pour le sac d’école qui peut facilement se déchirer en cours de route s’il n’est pas bien choisi.

Bonne rentrée !