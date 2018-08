Sacha Roy passe au Drakkar

Le Drakkar de Baie-Comeau a acquis mercredi le défenseur Sacha Roy des Screaming Eagles du Cap-Breton, cédant en retour le gardien Alex-William Maheux et un choix de deuxième tour au repêchage 2020 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

L’expert hockey junior de la chaîne TVA Sports, Mikaël Lalancette, a révélé le tout sur Twitter en avant-midi.

Roy, 19 ans, a totalisé trois buts et sept mentions d’aide pour 10 points en 55 rencontres durant la dernière campagne. Il a affiché un différentiel de -8 et écopé de 123 minutes de punition. L’arrière de 6 pi et 190 lb a été blanchi en trois matchs éliminatoires.

Pour sa part, Maheux a évolué avec l’Arctic de Montréal-Nord, dans la Ligue junior AAA du Québec, en 2017-2018. Il portera l’uniforme du Titan de Princeville au sein de ce même circuit la saison prochaine.