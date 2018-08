Savez-vous ce qu’il se passe ?

Dit-on « on ne sait ce qu’il (ou ce qui) s’est passé » ? demandait récemment C. D’Amours. Doit-on dire « voici ce qu’il m’arrive ou ce qui m’arrive » ? veut savoir Lucie P. Avec les verbes se passer, arriver et quelques autres, dont convenir ou rester, les deux formes, « ce qui » ou « ce qu’il », sont correctes. Ex. : Hélène se demande ce qu’il se passe (ou ce qui se passe), ce qu’il (ou ce qui) est arrivé à son frère et ce qu’il lui a pris (ou ce qui lui a pris) de s’inquiéter. Cependant, avec le verbe falloir, qui ne s’emploie qu’à la troisième personne du singulier, la tournure « ce qu’il » prévaut. Ex. : Paul sait ce qu’il lui faut pour réussir. Et le verbe plaire, lui, est très exigeant. Dans sa forme personnelle, il veut être précédé de « ce qui ». Ex. : Vous savez ce qui vous plaît. Mais la tournure impersonnelle exige « ce qu’il ». Ex. : Dites-moi ce qu’il vous plaît (de me dire).