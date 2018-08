Sondage | La chanson la plus pénible du gaming

Les jeux vidéo ont traversé plusieurs décennies et, comme la mode, ont connu des phases un peu gênantes. Mais, pas besoin de voyager trop loin dans le temps pour trouver des musiques atroces dans les jeux vidéo.

Parfois, l’intention est simplement d’énerver un gamer pour le plonger dans l’atmosphère du jeu. Ou sinon, la chanson est carrément «gossante» sans excuses.

On veut savoir quelle est la chanson la plus pénible dans le monde du gaming via un petit sondage. Attention: certaines chansons peuvent rester coincées dans la tête après une première écoute.