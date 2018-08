Thomas Markle, père de Meghan et icône de mode, lancerait sa propre ligne de vêtement pour hommes

Quand on pensait avoir tout vu et entendu de la part de la famille paternelle de Meghan Markle, voilà qu'on nous annonce que Thomas Markle serait sous le point de lancer sa propre collection de vêtements pour hommes. Donatella Versace n’en dort plus la nuit!

C’est sa fille, Samantha, qui aurait annoncé la bonne nouvelle dans un tweet sur son compte privé, a révélé le média Page Six.

«Vraiment très excité à propos de la nouvelle collection de vêtements pour homme de mon père. Je vous tiens au courant!».

On n’aurait pas cru que Thomas Markle était un incorrigible fan de mode, mais cette rumeur de possible griffe associée à son nom nous prouve le contraire. On ne sait toujours pas quelle sera la ligne directrice de sa future collection de mode, mais d’un point de vue personnel, Thomas arbore souvent des polos et des pantalons en toile de type «khaki».

À l’annonce de cette nouvelle singulière, de nombreuses personnes ont douté de la véracité de la nouvelle lancée par Samantha Markle, qui s’est fait traiter de «menteuse compulsive» par une source proche de la famille.

La relation entre Meghan Markle et sa famille paternelle a été très houleuse dès les débuts de son union avec le prince Harry. Selon plusieurs médias, Meghan Markle ne parlerait plus à son père depuis ses entrevues controversées à Good Morning America.