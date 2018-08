Top 5 des plus beaux chandails de la LNH

Quels sont les plus beaux chandails dans la Ligue nationale de hockey? Nous avons tâché de répondre à cette question en tenant compte de différents critères, principalement de l’originalité du logo et de l’esthétisme du chandail. Nous avons également considéré sa capacité à inspirer et à traverser les années. Voici notre top-5.

Les Blackhawks de Chicago

AFP

L’uniforme des Blackhawks est, à notre avis, le plus attrayant. C’est également l’opinion de six millions d’amateurs de hockey qui, dans un sondage publié en début d’année, l’ont choisi comme le plus beau de tous les temps dans la Ligue nationale de hockey (LNH). L’adoption du logo actuel, très similaire au précédent, remonte à l’année 1959. Les Hawks ont connu beaucoup de succès avec ce chandail, remportant leur première coupe Stanley en 25 ans en 1961.

Le Canadien de Montréal

AFP

Sans être chauvins, la plupart des palmarès présentant les plus beaux chandails de la LNH inclut celui du Canadien de Montréal. En plus de 100 ans d’histoire, le Tricolore a arboré le même look, apparemment indémodable. La bande bleue au milieu du chandail est simple, mais elle met parfaitement en valeur le logo légendaire du CH, l’équipe aux 24 coupes Stanley. La version actuelle du chandail date du début des années 1960. À ce moment, des cordons blancs avaient été ajoutés au collet.

Les Red Wings de Detroit

Martin Chevalier / JdeM

En raison de sa simplicité, le chandail des Red Wings de Detroit a réussi à se glisser dans cette liste. La roue ailée qui sert de logo attire l’œil et rend justice au nom de l’équipe. Il est également l’un des rares chandails dans la ligue à ne compter que deux couleurs. Et quoi de plus simple que d’utiliser du rouge et du blanc? En rouge, les joueurs n’arborent qu’une rayure blanche sur les manches et une autre sur les bas. Les beaux designs ne sont pas toujours les plus compliqués.

Les Oilers d’Edmonton

AFP

Les Oilers d’Edmonton portent le même logo sur leur chandail qu’à leurs débuts dans l’Association mondiale de hockey. Installée dans une ville pétrolière, la franchise ne pouvait choisir un nom plus représentatif. Pourquoi le chandail des Oilers se retrouve sur cette liste ? Puisque le logo a inspiré d’autres formations à travers le monde comme le Rogle de Suède, difficile de passer à côté.

Les Jets de Winnipeg

AFP

Le logo arboré par les Jets depuis qu’ils ont réintégré la LNH en 2011 est à la fois simple et original. Il s’agit d’un jet gris devant une feuille d’érable rouge, qui est entourée de cercles blanc, bleu et gris. Le logo des nouveaux Jets rend hommage à l’Aviation royale du Canada, qui a d’ailleurs collaboré à sa création. Le résultat est plutôt réussi.