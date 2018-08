Trois fois plus de rires que de temps de jeu dans la NFL

La durée d’un match de football de la NFL est de 60 minutes. Par contre, une étude a démontré que la moyenne de temps que le ballon de football est en jeu dans la NFL est à peine de 12 minutes. Durant la pièce Pierre Jean Jacques, il y a des rires pour près de 35 minutes.

Luc Guérin, Martin Drainville et Benoît Brière sont les codirecteurs artistiques et producteurs des Productions Ménage à trois et partenaires du Théâtre du Vieux-Terrebonne. En plus de nous faire rire, ce dynamique trio a procédé à la traduction de la pièce.

Une fois la pièce Pierre Jean Jacques terminée, j’ai rencontré sur la scène du Théâtre du Vieux-Terrebonne Martin Drainville, Benoît Brière et Luc Guérin qui étaient entourés de leurs partenaires de scène, Hugo Giroux, Normand Carrière, Ann-Catherine Choquette, Isabelle Drainville, Évelyne Rompré et Stéphane Jacques.

En coulisse, Benoît Brière et Hugo Giroux ont répété pour moi la scène lorsqu’ils se rencontraient pour la première fois. Benoît m’a expliqué qu’il n’avait aucune idée de l’intensité qu’Hugo utiliserait pour lui serrer la main... mais ce n’est jamais avec douceur.

La complicité des comédiens est rafraîchissante, car ils s‘amusent autant sur la scène que dans les coulisses. Sur la photo, on aperçoit Stéphane Jacques, Isabelle Drainville, Ann-Catherine Choquette et Normand Carrière.

Le merveilleux couple marié formé d’Évelyne Rompré et Benoît Brière a de nombreuses embûches à surmonter afin d’adopter un enfant.

Plusieurs fois dans la pièce, il y a de l’improvisation qui provoque des rires inattendus de la part des comédiens. Pendant la prise de photos, Stéphane Jacques et Hugo Giroux ont surpris Martin Drainville et Benoît Brière en les brassant avec un peu de vigueur.