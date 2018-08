Un 18 août

Le 18 août prochain, cela va faire trois ans que mon parrain est décédé, dans un lit d’hôpital alors que sa sœur (ma marraine) et moi lui tenions la main. Mon parrain avait un grand cœur. Mais même un cœur énorme peut tomber malade. Sa maladie, il se l’était créée avec un mélange d’alcool et de solitude.

Tout seul chez lui, il buvait pour oublier et oubliait sûrement que de boire allait le conduire à sa fin.

Je lui ai tenu la main alors qu’il rendait son dernier souffle. Un lent et inégal dernier souffle. La morphine qu’on lui pompait à vitesse grand V dans les veines l’empêchait de souffrir, de voir, et probablement d’entendre ce qui se passait autour. Malgré tout ma marraine et moi avons passé ces quelques heures à lui parler. Elle lui flattait les cheveux doucement pendant que je racontais des souvenirs joyeux que j’avais de lui.

Il avait sa manière bien à lui de nous raconter des anecdotes. À la fois cru et vrai avec un sens du rythme qui ferait rougir la plupart des humoristes. La fois où il cherchait désespérément des toilettes en plein milieu du parc des Laurentides ou cette fameuse fois où il était allé jouer au golf avec des jeans roulés jusqu’aux genoux et des bâtons tellement vieux que la tête se séparait de la tige.

Je l’imaginais nous les raconter pendant que nous essuyions les larmes de rire qui perlaient sur nos joues.

Je lui tenais la main en me rappelant que, lorsque j’étais venu le visiter, la veille, j’avais pu lui annoncer que ma blonde était enceinte de notre premier enfant. Avec toute l’énergie qui lui restait, il avait, de peine et de misère, applaudi quelque peu avec ses mains presque bleues et avait marmonné avec ses lèvres sèches un petit «bravo», un léger sourire c’était alors imprégné sur son visage et y était resté quelques minutes.

C’est le dernier mot qu’il a prononcé, ensuite il est tombé dans un long sommeil artificiel dont il ne se réveillerait jamais.

Pendant ce temps, mon père (son frère) était sur la route. Il était parti en vitesse de Chicoutimi en espérant avoir le temps de le voir une dernière fois. Malheureusement, tout est allé trop vite. Tout va à la fois trop vite et trop lentement dans ce genre de moment. Vouloir rattraper du temps perdu et arrêter d’attendre l’inévitable.

Cette journée était aussi l’anniversaire de mariage de mes parents, 37 ans à ce moment-là. Disons qu’il se fait plus joyeux comme cadeau de noces. Quand mes parents sont arrivés à destination, chez ma marraine, ma femme et moi avons décidé de leur annoncer que nous attendions notre premier enfant.

Une mort, un anniversaire, l’annonce d’un nouveau membre de la famille.

Je ne vivrai plus jamais de 18 août sans me rappeler de celui-là.