Un festival de musique où faire le party en septembre si vous avez trop dépensé à Osheaga

Le festival POP Montréal sera très bientôt de retour pour une 17e année et c’est l’occasion parfaite d’assister à une tonne de shows sans se ruiner.

Une publication partagée par POP Montréal (@popmontreal) le 15 Mai 2018 à 9 :47 PDT

Du 26 au 30 septembre prochain, POP Montréal organisera de nombreux spectacles avec des artistes émergents d’ici et d’ailleurs, mais aussi quelques artistes plus connus comme Koriass et Fouki.

Parmi la vaste programmation, on retrouve entre autres Leif Vollebeck, U.S Girls, Lydia Képinski et Wanda Jackson.

Une publication partagée par POP Montréal (@popmontreal) le 13 Août 2018 à 9 :05 PDT

Le plus excitant dans tout ça c’est que généralement le prix d’entrée pour les spectacles organisés dans le cadre de POP Montréal est très raisonnable, voire souvent gratuit.

Vous pouvez même vous procurer une passe qui vous donnera accès à toutes les prestations pour seulement 115$!

Une publication partagée par POP Montréal (@popmontreal) le 3 Août 2018 à 11 :33 PDT

