Un mauvais lancer coule les Capitales en 11e

Les Capitales ont été coulés par un vol de marbre à la suite d’un cafouillage du releveur Trevor Bayless en 11e manche, s’inclinant par la marque de 2-1 devant les Aigles de Trois-Rivières au Stade Stéréo Plus, mercredi soir.

Bayless a raté son lancer que le receveur Maxx Tissenbaum a été incapable de maitriser. Résultat : le lanceur Shaun Ellis, qui avait été envoyé au deuxième but au début de la manche en vertu du règlement international, a foncé vers le marbre pour inscrire le point décisif.

Les Capitales repartent donc de la Mauricie avec une fiche de 1-2 cette semaine et voient la Coupe Antirouille Métropolitain, qui combine les résultats des matchs de la Ligue Can-Am et de ceux des équipes des deux villes dans la LBJÉQ, leur glisser entre les doigts. La rencontre de mardi s'était aussi soldée en prolongation, cette fois à l'avantage de la formation québécoise.

Les Capitales avaient placé un coureur à 90 pieds du marbre à leur tour précédent au bâton sans être en mesure de le pousser à la plaque. Et en fin de neuvième, le voltigeur Phildrick Llewellyn avait permis aux siens de respirer en privant les Aigles d’un double grâce à un attrapé spectaculaire.

Points hâtifs

Les Aigles avaient pris les devants dès la première manche sur un simple de Kevin Cornelius. Ça aura été le seul moment de faiblesse du partant Lazaro Blanco, solide lors des six manches durant lesquelles il a été utilisées comme le témoignent ses quatre coups sûrs seulement accordés et ses six joueurs retirés au bâton.

La réplique n’a pas tardé. Les Capitales ont répondu à leur tour au bâton suivant quand Maxx Tissenbaum a poussé James McOwen au marbre. Tout comme ce fut le cas pour les locaux, les visiteurs se sont butés à un lanceur en pleine possession de ses moyens en Jacob Evans, qui a alloué six coups sûrs en huit manches de travail en plus d’éventer sept frappeurs.

McOwen est passé bien près de briser l’égalité en septième manche en tentant de pousser la note sur un simple de Zach Wilson. Parti du deuxième coussin, le voltigeur a toutefois été épinglé au marbre par le relais d’Alexi Colon au champ centre alors qu’il n’y avait aucun retrait.

En vitesse