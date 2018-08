Un mini-terrain inauguré dans le quartier Saint-Michel

La Fondation Impact de Montréal a procédé, mercredi après-midi, à l’inauguration d’un mini-terrain au parc Champdoré, dans le quartier Saint-Michel, à Montréal.

Le nouveau venu de l’Impact Bacary Sagna en a notamment profité pour jouer un peu au ballon rond avec de nombreux enfants présents.

Dévoilé en présence des joueurs du club, le mini-terrain du parc Champdoré fera surtout place au soccer, mais l’endroit sera adéquat pour différents sports, a-t-on précisé. La Fondation Impact de Montréal a assumé tous les coûts de construction, incluant l'installation de la surface, des filets et d'une clôture délimitant l'aire de jeu.

Cette initiative n’est pas sans faire penser aux patinoires communautaires réfrigérées qui sont aménagées depuis quelques années par le biais de la Fondation pour l’enfance des Canadiens de Montréal.

L’Impact en est à son premier projet du genre complété, mais l’objectif serait idéalement d’inaugurer un terrain par année, advenant une collaboration en ce sens avec la Ville de Montréal.

«En France, il y a des terrains dans les quartiers depuis des années et des années, a commenté le joueur de l’Impact Saphir Taïder en marge de cette annonce. J’ai grandi dans ça. Je descendais en bas de la maison pour jouer dans le quartier avec mes "potes" sur le terrain. Ici, ça commence à arriver. Le soccer se développe. L’Impact grandit aussi. C’est bénéfique. De plus en plus, je vois que le Canada donne de l’importance au "foot".»