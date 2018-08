Un nouveau festival pour célébrer l’Halloween à Montréal

Un nouveau festival célébrera l’Halloween en octobre à Montréal.

Simplement intitulé «Halloween MTL», l’événement s’étendra dans toutes les sphères de la culture, avec des activités dans le domaine du cinéma, de l’humour, de la danse, de la littérature (un salon du livre est même prévu) et de l’histoire.

Un «marché de collectionneurs» figurera notamment parmi les propositions d’Halloween MTL, où on souhaite miser sur toutes les facettes de l’Halloween : l’épouvante, le fantastique, l’excentrique, l’absurde, l’émerveillement, etc.

Le site internet d’Halloween MTL est déjà en ligne, au www.halloweenmtl.com, et présente quelques attractions au programme pour la première édition, qui se tiendra du 25 au 28 octobre.

S’y trouvent des présentations de films et de spectacles d’humour au Théâtre Sainte-Catherine, un «marché des âmes» où seront vendus produits, alcool et nourriture liés à la thématique, un concert et une prestation de danse au Théâtre National, un «rallye de la peur», une «fête des sorcières» et des soirées «adultes» dans un bar non déterminé.

Une grande lecture publique ayant pour nom «L’éveil des morts», qui doit devenir un rituel, fera office de spectacle d’ouverture, pour «réveiller la bête [de l’Halloween] et les âmes dormantes de Montréal».

Le président et fondateur d’Halloween MTL, Éric Belley, a laissé savoir, dans un communiqué, mercredi, que le rassemblement «débutera modestement» en 2018 pour, espère-t-il, devenir au fil des ans un rendez-vous d’envergure internationale et incontournable.

«L’objectif d’Halloween MTL est de regrouper l’ensemble des activités de la grande métropole qui gravitent autour du thème de l’Halloween sous un même chapeau», indique Éric Belley.

Halloween MTL se définit comme une fête inclusive, et espère attirer les «0 à 100 ans», «car l’Halloween n’a aucune barrière d’âge, de sexe ni de langue».

Des discussions sont en cours avec des partenaires privés et publics pour attacher les dernières ficelles du projet.