Un rare circuit de Dee Gordon propulse les Mariners

Dee Gordon a frappé son deuxième circuit de la saison en début de 12e manche pour donner la victoire aux Mariners de Seattle au compte de 2-0 sur les Athletics, mercredi après-midi à Oakland.

Le petit joueur de deuxième but s’est présenté à la plaque avec Mike Zunino sur les sentiers, qui venait de soutirer un but sur balles, et il a expédié l’offrande de Yusmeiro Petit (5-3) par-dessus la clôture du champ droit.

L’as releveur des Mariners Edwin Diaz a une fois de plus fermé la porte en 12e pour enregistrer son 47e sauvetage de la saison. Après avoir accordé un simple, il a passé les trois frappeurs suivants dans la mitaine pour clore la rencontre.

Les deux partants se sont livré une chaude bataille. Mike Leake, des Mariners, a œuvré pendant huit manches n’accordant que deux coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer six frappeurs sur des prises.

Son opposant Brett Anderson a, quant à lui, été sur la butte pendant sept manches et deux tiers espaçant cinq coups sûrs.

La victoire a été portée à la fiche de James Pazos (3-1) lui qui a obtenu un retrait en 11e avant de céder sa place sur le monticule à Diaz.