Un troisième album dans l’air

Les chansons absurdes sont indissociables de la carrière des Denis Drolet. Douze ans après avoir lancé leur deuxième album de chansons originales, Sébastien Dubé, alias Denis barbu, confie que le duo n’a pas fermé la porte à un troisième opus.

Pour la première fois en 20 ans, les Denis Drolet ont conçu un spectacle entièrement musical, sans leurs costumes bruns, qu’ils ont présenté à quelques reprises cet été à Zoofest.

Ils répètent l’expérience ce soir, à 22 h 30, à l’Impérial, dans le cadre du ComediHa ! Fest-Québec.

« Ce spectacle-là, c’est très loin de ce qu’on a fait depuis 20 ans. Disons qu’on stressait un peu », confie Sébastien Dubé à l’autre bout du fil.

Truffé d’anecdotes, le spectacle raconte l’histoire de la vie et de la carrière de Sébastien Dubé et Vincent Léonard, qui sont amis depuis la 3e année du primaire. Les chansons qui ont jalonné leur parcours n’ont pratiquement pas été retouchées.

« On retourne très loin, explique l’humoriste. On a écrit nos premières chansons à 14 ans, et on n’a pas retravaillé les tounes. Rapidement, on s’est mis à faire de la parodie de chansons, dont RBO. Les chansons sont arrivées tôt et c’est avec ça qu’on s’est formés. Nos premiers trucs originaux, c’était en chansons. »

« Plus vite qu’on pense »

Mais les numéros humoristiques ont peu à peu pris plus de place.

« On s’est rendu compte que les chansons faisaient partie de notre univers, mais que ce n’était pas non plus ce que les fans voulaient le plus. On n’avait pas de chansons dans le troisième spectacle, mais on en a ramené pour le quatrième. Éventuellement, c’est dans les projets d’arriver avec un nouvel album, peut-être plus vite qu’on pense. »

Il se fait aujourd’hui moins d’albums de chansons humoristiques, concède Sébastien Dubé.

« Il y a eu une phase fin 1990 début 2000, où il y en avait beaucoup. Aujourd’hui, il y en a moins. Peut-être parce que l’industrie du disque va plus mal. Déjà que les chanteurs en arrachent, peut-être que les humoristes ne veulent pas embarquer là-dedans. Mais là, on serait dû ! »

Les Denis Drolet : leur histoire en chansons est présenté ce soir, 22 h 30, à l’Impérial. Le spectacle est accessible avec le laissez-passer du ComediHa ! Fest-Québec.

3 chansons marquantes des Denis Drolet

Fantastique

Cette espèce de « chanson pour enfants psychédélique » a été le premier succès commercial des Denis Drolet, leur plus gros hit encore à ce jour. « En sortant de l’École nationale de l’humour, on avait un contrat de radio avec Normand Brathwaite, et pendant 20 semaines, on faisait une chanson différente. On écrivait pour un album aussi en même temps, et on avait fait Fantastique. On l’avait écartée de l’album. Notre gérant de l’époque, Jacques K. Primeau, nous a dit que ce serait finalement l’extrait de l’album. On ne voulait pas. Mais finalement, il a mis le doigt dessus solide, et on l’aime encore après 20 ans. »

Robot de slush

Une chanson inédite qui n’a jamais été enregistrée sur disque. « Elle est vraiment importante, parce que c’est une des premières chansons qu’on a écrites qui nous a fait prendre conscience qu’on avait quelque chose entre les mains, avec des images très absurdes qui ne font pas de sens, sur une mélodie très catchy. Ça ne ressemblait à rien. C’est avec cette chanson-là qu’on est rentré à l’École nationale de l’humour. »

Une gomme en bois

« C’est notre plus vieille chanson, et on la fait encore en rappel dans nos spectacles. J’ai écrit ça, j’avais 16 ans, je travaillais dans un dépanneur Escompte de nuit à Sainte-Sophie. On commençait à écrire beaucoup de chansons. J’avais un folklore traditionnel en tête. Elle fait son effet comme chanson à répondre pas répondable. »