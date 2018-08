Une application pour découvrir Montréal à pied

Un organisme qui veut rendre plus accessible l’architecture et l’art public propose aux Montréalais de partir à la rencontre de personnages et œuvres phares de l’histoire moderne de la ville en se baladant, écouteurs aux oreilles.

Portrait Sonore, un organisme montréalais indépendant lançait en juin une application mobile gratuite où sont regroupées des balades sonores de type documentaire. Sa mission : rendre plus accessible le patrimoine moderne de la métropole et du pays.

«L’idée était vraiment de créer un pont entre ceux qui pensent et créent la ville, et ceux qui y habitent», résume la cofondatrice de Portrait Sonore, Sophie Mankowski.

Ainsi, une des balades sonores hébergée sur l’application a été réalisée par CBC et invite les citoyens à marcher dans les pas de l’auteur-compositeur-interprète bien-aimé des Montréalais, Leonard Cohen. Elle est offerte en anglais et en français.

Guidé par la chanteuse Martha Wainwright, qui assure la narration, l’auditeur est appelé à explorer la ville en se rendant devant des lieux que Cohen a fréquentés au cours de sa vie, comme l’université McGill, la librairie The Word située sur la rue Milton et le parc du Portugal, en face duquel il a résidé.

Des balades historiques

Portrait Sonore produit également ses propres balades sonores, dont une série sur les villes canadiennes.

À Montréal, cinq balados ont été réalisés sur les thèmes de l’histoire du Quartier Latin, des derniers vestiges architecturaux et artistiques de l’Expo 67, de l’art public au parc Jean-Drapeau, du centre-ville moderne et de l’église du Gesù.

En parcourant les circuits à pieds, muni de ses écouteurs, l’auditeur apprend des éléments méconnus d’œuvres ou d’éléments architecturaux qu’il n’aurait sans doute pas regardés avec attention autrement.

«Il y a deux aspects : le côté théorique et l’aspect expérience. L’idée était de trouver une façon d’allier les deux», explique Sophie Mankowski.

«Avec la musique, on comprend par l’émotion. Mais, en même temps, on apporte le matériel nécessaire, mais distillé pour l’amener à son essence même, qui permet de comprendre [l’œuvre]. »

L’art et l’architecture moderne, admet-elle, sont souvent méconnus ou mal-aimés, parce que le contexte dans lequel ils ont évolué est tombé dans l’oubli. Les balades sonores cherchent à rétablir ce savoir.

Portrait Sonore travaille présentement sur une balade sonore qui retrace le parcours et le combat de 20 Montréalaises engagées. Elle sera disponible début octobre.