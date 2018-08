Une charmante cantine portugaise ouvre ses portes dans Villeray

Gens de Villeray, vous avez maintenant une superbe nouvelle adresse où aller vous bourrer la face!

Cantine Emilia a ouvert ses portes au début du mois d’août sur la rue Saint-Dominique, dans le quartier Villeray. Le nouveau restaurant y sert des plats portugais authentiques avec une «twist» local. C’est donc un peu comme un voyage culinaire au Portugal sans avoir à prendre l’avion.

Une publication partagée par Déconome (@deconome) le 2 Août 2018 à 11 :05 PDT

Une publication partagée par Ash Patel (@ash_patel_) le 1 Août 2018 à 5 :08 PDT

Attendez-vous donc à manger du poulet, du poulet et encore du poulet! Vous pourrez le manger entier, dans une poutine ou bien dans un sandwich. La cantine sert aussi de la saucisse et des boulettes de viande. Sinon, pour vous gâter au maximum, il y a du popcorn de chouriço grillé et parmesan.

Une publication partagée par C A N T I N E • E M I L I A (@cantineemilia) le 13 Août 2018 à 4 :11 PDT

Une publication partagée par C A N T I N E • E M I L I A (@cantineemilia) le 6 Août 2018 à 6 :09 PDT

L’un des musts portugais avec «twist» de cette nouvelle adresse est le natas. Vous pouvez commander différentes saveurs de cette délicieuse pâtisserie comme au Nutella, ou encore Nutella et Reese ou Nutella et Oreo. C’est clairement très sucré, mais ô combien fabuleux pour les papilles!

Une publication partagée par C A N T I N E • E M I L I A (@cantineemilia) le 2 Août 2018 à 10 :59 PDT

Une publication partagée par C A N T I N E • E M I L I A (@cantineemilia) le 1 Août 2018 à 1 :43 PDT

L’intérieur de l’endroit peut accueillir quelques personnes et des tables extérieures de type bar sont installées devant l’établissement. Sinon, vous pouvez commander pour emporter.

Bon appétit!

Cantine Emilia

7901 rue Saint-Dominique

514-543-4313

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!