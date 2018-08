Vers un nouveau genre de compétition automobile: sauriez-vous conduire parfaitement ?

Je me suis lancé ce défi pendant mes dernières vacances: conduire parfaitement. Du moins ai-je essayé... C’est difficile. Tentez l’expérience, vous m’en donnerez des nouvelles. Soit le débordement de stimuli écartèle l’attention, soit la tranquillité monotone ankylose l’esprit.

J’ai donc conduit avec le souci fébrile de la perfection comme si j’étais flanqué d’un examinateur de la SAAQ à l’affût d’un prétexte pour me faire échouer. Ma vigilance s’est relâchée sur l’autoroute devenue ennuyeuse. Par instinct, j’ai suivi le tempo de la circulation ambiante à environ quinze kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse légale. Rien qui vaille une contravention, mais un accroc à la loi, une imperfection.

Mon objectif visait un maximum de 2 km/h au-delà ou de 3 km/h en deçà de la limite indiquée. En ville, c’était relativement difficile de m’y tenir sans oublier le reste : respect absolu des lignes, arrêts complets de trois secondes, vérification constante du rétroviseur, déchiffrement des panneaux, etc.

Inconscient d’être mauvais

Si j’en juge par l’expérience de trois collègues du Journal de Montréal qui ont récemment essayé de repasser leur « test pratique » avec un vrai examinateur et qui ont tous échoué, j’ignore probablement mes mauvaises habitudes.

Une étude de l’Université de Toronto évaluait cet été des automobilistes avec de bons dossiers. Plus de la moitié omettaient de vérifier si des vélos arrivaient par-derrière avant de virer à droite lorsqu’ils devaient traverser... une piste cyclable !

Compétition de perfection

Derrière cette étude torontoise, il y a Birsen Donmez, une chercheuse du département de génie mécanique et industriel. Elle ambitionne de transformer le jeu de la conduite parfaite en vraie compétition. Grâce à un appareil qui détecte où se dirige le regard du « pilote » et ce qui se passe autour de sa voiture, on obtient une version-robot de l’examinateur impitoyable de la SAAQ... capable de décerner des points.

Les conducteurs pourraient rivaliser entre eux en mesurant leurs relatifs niveaux de perfection. Au lieu des sempiternelles courses, on pourrait organiser une grande compétition de conduite impeccable. Si ce nouveau sport civique devenait une mode, imaginez la différence. On pourrait décerner des trophées ou des plaques d’immatriculation honorifiques aux meilleurs automobilistes du Québec – ceux qui se montrent aussi scrupuleux derrière le volant que pendant leur examen de conduite – et célébrer leur excellence qui pour l’instant passe inaperçue.