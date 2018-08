[VIDÉO] 1, 2, 3, Tango!

Alors que plusieurs musiciens de son âge optent pour la pop, le rock, le rap ou l’électro, Ivan Sanchez Belleau se consacre plutôt au tango.

Le danseur et multi-instrumentiste revient justement d’un stage pour perfectionner son maniement du bandonéon, un instrument... particulier (et non, ce n’est pas qu'un accordéon).

En attendant sa participation au FITM - Festival International de Tango de Montréal, on vous présente un portrait d’un artiste aussi inspiré par le tango que par les séries animées japonaises et Lord Of The Rings.

Pour celles et ceux qui voudraient le voir en action, où il montera sur scène avec le Quinteto Negro La Boca, un groupe de tango qu’on pourrait (un peu) comparer aux Cowboys fringants tant il est engagé!