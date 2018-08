Il y a des enfants qui ne veulent pas manger de champignons. Et il y a des adultes qui refusent d’en manger, probablement parce qu’ils ne les ont pas intégrés dans leur diète d’une façon intéressante lorsqu’ils étaient petits.

Les champignons ne sont pas aussi chers qu’on pourrait le croire. Bien sûr, il ne faut pas commencer par des girolles ou des pieds bleus. Commencez par les champignons de Paris, mais méfiez-vous, car certains enfants (comme ma fille) ne mangeront pas de champignons « ordinaires », mais raffoleront de leurs cousins les plus chers, comme les pleurotes ou les fameux cèpes à tête noire. Eh oui, c’est comme ça les enfants. Alors, parents, osez les champignons pour les petits, en les introduisant dans des plats ordinaires.

Je vous propose de leur en faire manger avec des coquillettes (le mot élégant pour dire petit macaroni) et des légumes. En leur ajoutant un peu de sauce BBQ, on est sûr de leur en faire manger.

Et pourquoi ne pas simplement les ajouter aux œufs brouillés du brunch? La saveur profonde des champignons se développe à la cuisson et surtout quand ils sont sautés dans du beurre. N’oubliez pas quelques grains de sel pour en intensifier les parfums boisés.

Coquillettes aux champignons et courgettes

Photo courtoisie

Un plat fort simple pour toutes les occasions. Les coquillettes aux champignons peuvent être remplacées par des macaronis nature.

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

225 g (8 oz) de coquillettes aux champignons

2 c. à s. de beurre

1 petit oignon, finement haché

6 gros champignons, finement hachés

1 gousse d’ail, finement hachée

6 petites courgettes, en tranches

Quelques feuilles de lime (facultatif)

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

3 c. à s. de sauce BBQ préparée

Sel et poivre

Méthode

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les coquillettes al dente. Égoutter.

2. Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter l’oignon et faire revenir 3 minutes. Ajouter les champignons et l’ail. Faire revenir à feu moyen, environ 8 minutes. Ajouter les courgettes et les feuilles de lime. Faire revenir 3 minutes. Ajouter les coquillettes égouttées. Arroser d’huile et mélanger. Saler et poivrer. Réchauffer à feu doux quelques minutes.

3. Répartir dans des assiettes. Garnir de sauce BBQ et servir.

Œufs brouillés aux champignons

Photo courtoisie

Une très belle façon d’animer le brunch de fin de semaine. L’ajout de poireaux et de parmesan donne une saveur délicate à ce plat. Servez avec de la brioche grillée beurrée.

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

3 c. à s. de beurre

1 poireau, finement haché

2 gros champignons, hachés

8 gros œufs

2 c. à s. de crème légère 15 %

2 c. à s. de parmesan râpé

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un poêlon, faire fondre 2 c. à s. de beurre. Ajouter le poireau et faire revenir 3 minutes à feu moyen. Ajouter les champignons. Faire revenir 8 minutes. Saler et poivrer. Couvrir et laisser reposer.

2. Dans un bol, battre les œufs, la crème et le parmesan.

3. Dans un autre poêlon, faire fondre le reste du beurre. Verser le mélange d’œufs. En remuant sans cesse, faire cuire à feu doux 2 minutes. Incorporer le mélange de poireau et champignons. Poursuivre la cuisson, en mélangeant jusqu’à ce que les œufs soient juste pris.

4. Répartir dans des assiettes chaudes et servir.