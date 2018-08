Xavier Dolan tourne Matthias et Maxime

Xavier Dolan a amorcé mardi le tournage de son huitième long métrage, Matthias et Maxime, qui sera son premier vrai film québécois depuis Mommy (2014).

Avec Matthias et Maxime, qui sera tourné à Montréal et dans les Laurentides au cours des prochaines semaines, Dolan a déjà dit qu’il souhaitait retrouver sa « famille de cinéma ». La distribution du film n’a pas encore été dévoilée, mais l’acteur Pier-Luc Funk a laissé sous-entendre­­­ il y a quelques jours sur les ondes de la radio de Radio-Canada qu’il jouerait dans le film.

Lors de l’annonce du projet, en janvier dernier, Dolan avait indiqué qu’il jouerait lui-même un des deux personnages principaux du film et qu’il aimerait confier un rôle à son actrice fétiche, Anne Dorval. L’histoire de Matthias et Maxime tournera autour de deux amis d’enfance dans la vingtaine qui commencent à éprouver des sentiments amoureux l’un pour l’autre.

En septembre, Xavier Dolan présentera The Death and Life of John F. Donovan au Festival de Toronto.