PHANEUF, Guylaine



Le 5 août 2018, à l'âge de 49 ans, est décédée Mme Guylaine Phaneuf, fille de Guy Phaneuf et de Mariette Lebrun.Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, son conjoint M. Richard Cayer, son fils Dave et son frère Alain, ainsi que nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 18 août 2018 dès 13h. Une liturgie suivra en la chapelle du complexe à 17h.