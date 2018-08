8 raisons de partir en road trip à Boucherville (à part le fait que vous pourriez croiser Marilou)

Boucherville est en train de devenir une destination de plus en plus prisée pour les amoureux de la bonne bouffe et du plein air. Ce n’est certainement pas un hasard si Marilou de Trois fois par jour (aka Miss Lifestyle en personne) s’y est installée!

Voici donc 8 raisons de partir à la découverte de Boucherville!

1. Pour faire du SUP au parc national des Îles-de-Boucherville

Si vous tripez nature, un arrêt sur les Îles-de-Boucherville s’impose. Vous pourrez y faire une foule d’activités, comme du kayak, de la randonnée, du camping et des tours de bateau. La location de SUP y est aussi possible. Impossible de vous ennuyer!

2. Pour aller au ciné-parc

Sortez le popcorn et votre plus gros pull, direction le ciné-parc de Boucherville. Ce dernier est ouvert tous les jours et présente les films de l’heure.

3. Pour boire un café au Saint-Laurent Café

Le café Saint-Laurent est certainement l’une des adresses les plus «instagrammable» de Boucherville. On y boit de fabuleux lattés et il semblerait que ce soit le café favori de Marilou. Oui, oui!

4. Pour essayer le menu à 22$ après 22h du resto Chez Lionel

Avis au budget serré, le fabuleux restaurant Chez Lionel offre une table d’hôte à 22$ à partir de 22h. Si vous êtes du genre «couche-tard», voilà une option de sortie qui sera aussi bonne pour votre estomac que pour votre portefeuille!

5. Pour déguster une guédille de homard au Restaurant de la marina

La magnifique marina de Boucherville est l’endroit parfait où aller passer la journée à flâner au soleil. Il y a même une petite plage où vous pourrez vous saucer les pieds. Assurez-vous toutefois d’aller luncher au restaurant de la marina qui se démarque par ses délicieuses guédilles de homard.

6. Faire un barbecue sur l’eau dans ces beignes géants

Pour profiter pleinement des derniers jours d’été, il n’y a rien de mieux que de voguer sur l’eau pendant quelques heures sur ces beignes géants. Vous pourrez y aller en gang (10 personnes maximum) et même faire un barbecue sur l’eau. Une activité vraiment l’fun!

7. Manger une bouchée sur la charmante terrasse du Bistro Lulu

Le menu sans fla-fla du Bistro Lulu est tout simplement savoureux. Avec ses salades, ses burgers et ses viandes braisées, impossible d’être déçu! En plus, leur terrasse est vaste et très jolie!

8. Acheter une viennoiserie à la boulangerie Les Enfarinés

Les viennoiseries de la boulangerie Les Enfarinés sont si bonnes que vous en rêverez. C'est donc un arrêt obligatoire si vous êtes de passage à Boucherville!

