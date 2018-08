LANGLOIS, Marcel



À Laval, le 13 août 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Marcel Langlois, époux de Mme Carole Duchesne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marilyn et Hélène, ses petits-fils Laurent, Raphaël et Gabriel pour qui il a beaucoup compté, ses frères et soeurs Ginette, Francine, Louise, Réjean et Gilbert, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 17 août 2018 de 13h à 17h30 à la:Une cérémonie aura lieu le même jour à 17h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.