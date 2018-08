CARRIER BRÛLOTTE, Adrienne



À Montréal, le 13 août 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Adrienne Brûlotte épouse de feu M. Benoit Carrier.La défunte laisse dans le deuil ses enfants Denise (Jean-Yves), Suzanne (Normand), Marcel (Johanne) et Jacques Carrier (Véronique), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses soeurs Jeanne et Madeleine Brûlotte, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.Exposée:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle vendredi 17 août de 13h à 16h et de 18h à 21h.Ses funérailles seront célébrées le samedi 18 août à 11h en l'église St-François D'Assise (Notre-Dame et Georges-Bizet) Montréal, suivies de l'inhumation au cimetière du même nom. La famille sera présente au salon funéraire, samedi, à compter de 9h30.Un don, en sa mémoire, à la Fondation, de l'hôpital Marie-Clarac serait apprécié.