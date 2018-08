DAIGLE, Georges



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Georges Daigle, survenu le 8 août 2018 à l'âge de 86 ans.Outre son épouse Dolorès, il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Geneviève) et Nicolas (Véronique), son petit-fils Ludovic, son frère Gérard (Lucille), ses soeurs Louise (Fernand) et Nicole, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 18 août à 10h à l'église St-Nazaire (111 rue Bélanger, Lasalle). Suivra le service funèbre à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.LAURENT THÉRIAULT514-769-3867