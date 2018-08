5 tendances de mode sportive qu'on risque de voir partout au gym cet automne

Chaque année à la rentrée, nos marques sportives préfs tentent d’offrir des nouveautés qui collent à la saison plus froide qui s’en vient.

Que ce soit des nouvelles couleurs, matières ou coupes, on note que certaines tendances se font plus présentes dans la salle de gym pour l’automne.

Claude Richard, acheteuse chez Sports Experts, nous en a dévoilé quelques-unes que l’on doit surveiller cet automne.

En voici 5 qui risquent de voler la vedette dans la salle d'entraînement:

1. Les chaussures «all black»

Si le sneaker blanc a dominé pendant les dernières années, la chaussure toute noire commence à se glisser tranquillement dans notre garde-robe.

Sports Experts

Chaussures de sport Downshifter de Nike, 82$, labaie.com

Puma

Chaussures de sport Carson 2 de Puma, 50$ (en solde), puma.com

2. Les gros logos, partout

La logomania est plus présente que jamais sur nos vêtements de tous les jours, mais aussi, sur nos «kits» d’entraînement. Moins c’est subtil, mieux c’est!

Sports Experts

Soutien-gorge de sport blush de Nike, 48$, sportsexperts.com

Sports Experts

T-shirt Reebok Classic, 40$, sportsexperts.com

3. Tout court

Les leggings comme les chandails sont écourtés cette saison. Porté avec un bas court et une espadrille minimaliste, le legging 7/8 est LE vêtement de prédilection.

Les t-shirts et les camisoles sont aussi révélateurs, dévoilant le haut du ventre lorsque portés avec un legging taille haute. Un look à tout casser!

La baie

Legging écourté RenActive, 64$, renactive.com

gymshark

Haut écourté à manches longues Gymshark, 40$ US, gymshark.com

4. L’amour du rétro

Que ce soit le «three stripes» d’Adidas ou le «Just Do It» de Nike, la mode sportive est au rétro! On ressort aussi des marques aimées par le passé et de nos jours, comme Fila, Wilson, Diadora, Reebok.

Bref, on se remémore les belles années de la mode sportive!

Forever 21

Pantalons à boutons pression Wilson taille plus, 43$, forever21.com

Aritzia

Leggings à rayures classiques Adidas, 45$, aritzia.com

5. Après le rose blush, le bordeaux et les couleurs primaires

Si le rose blush dit «millenial» s’impose encore cette année dans notre garde-robe, le bordeaux et les couleurs primaires comme le bleu royal et le rouge font aussi fureur.

Attendez-vous à voir beaucoup plus de couleurs «flash» cette saison dans la salle d’entraînement!

La baie

Débardeur Reebok bleu royal, 38$ (en solde), labaie.com

Sports Experts

Sac bordeaux «Just Do It» de Nike, 42$, sportsexperts.com

Lululemon

Leggings rouges Lululemon, 108$, lululemon.com

