DANIEL, Marcel



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Marcel Daniel, à Montréal, le 10 août 2018. Un homme généreux aux valeurs familiales contagieuses, un mari attentionné, un père inconditionnel, un grand-père toujours présent. On se souviendra d'un humaniste aux amitiés indéfectibles, impliqué dans des causes chères à ses yeux: les jeunes (membre à vie du Club optimiste), les personnes âgées, la prévention du suicide, les anciens combattants et l'engagement politique.Il laisse dans le deuil son épouse, Marie; ses neufs enfants et quinze petits-enfants.La famille accueillera les proches et amis le vendredi 17 août de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 18 août 2018, dès 8h au salon funéraireLes funérailles se dérouleront à l'église St-Paul-de-la-Croix (Fleury et Georges-Baril), le samedi 18 août, à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Club optimiste, à Tel-jeunes ou à l'AQDR.