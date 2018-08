BOUCHER, Irène



À l'hôpital Honoré-Mercier, Saint-Hyacinthe, le 7 août 2018, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Irène Boucher, divorcée de feu M. Albert Soucy et conjointe de feu M. André Lacoste. Née à Mont-Carmel le 7 juillet 1947, elle était la fille de feu dame Marie-Louise Lebel et de feu M. Ernest Boucher. Elle demeurait à Mont-St-Hilaire.Madame Boucher laisse dans le deuil sa fille Nancy Soucy; ses petits-enfants: Roxanne Soucy-Lévesque (Pierre Arseneault), Jennifer Soucy (Jocelyn Houle); ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Rita (feu Denis Théberge), Jeannine (Conrad Fillion), Régis Anctil (feu Maria), Solange Nadeau (feu Maurice), Réjeanne Bélanger (feu Robert), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Les membres de la famille recevront les condoléances à2450, AV. ST-CLÉMENTQUÉBEC arr. BEAUPORT, G1E 1E8(autoroute de la Capitale,sortie Bourg-Royal no 318)le samedi 18 août 2018 à compter de 13h. À sa mémoire suivra à 16h une cérémonie d'au revoir en la chapelle de la coopérative. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie.messages de sympathie:Tél. : 418-663-4735 - Téléc.: 418-663-2328Site Web: www.cooperative-funeraire.comCourriel: info@cooperative-funeraire.com