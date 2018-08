8 couples magnifiques qui se «frenchent» sous les boules colorés du Village

Il y a de l’amour dans l’air, alors que se déroule, jusqu’à dimanche, Fierté Montréal.

En plus des nombreux spectacles et autres activités qui se déroulent pendant le festival, la semaine de la fierté est l’occasion idéale de célébrer l’amour sous toutes ses formes.

L'équipe de Silo 57 en a donc profité pour photographier sur le vif des couples s’embrassant sous les emblématiques boules colorées du Village... parce que l’amour gagne toujours!

Voici 8 couples qui vous donneront envie de frencher dans le décor coloré du Village.

1. Kevin et Kevin, en couple depuis 4 ans

Ariane Labrèche

Originaires de la Floride, les deux Kevin visitent le Québec pour deux semaines. C’est ici à Montréal qu’ils ont célébré leur quatrième anniversaire de couple. C’est PRESQUE trop beau pour être vrai, mais c’est vrai!

2. Nubia et Marcella, en couple depuis 3 ans et demi

Ariane Labrèche

Nubia et Marcella débarquent du Brésil, tout juste à temps pour le dernier week-end de festivité de Fierté Montréal. En couple depuis 3 ans et demi, les deux jeunes femmes semblent filer le parfait bonheur.

3. Rodolphe et Urs, en couple depuis plus de 20 ans

Ariane Labrèche

Alors qu'ils parcourent le Canada d’est en ouest, Rodolphe et Urs, originaires de la Suisse, se sont arrêtés en ville ce week-end. Après s’être fait photographier, ils ont repris la route... pour Ottawa. Ensembles depuis plus de 20 ans, ils semblent amoureux comme au premier jour.

#couplegoals

4. Jean-Michel et Jean-Christophe, en couple depuis 15 ans

Ariane Labrèche

Ces deux Français en voyage chez leurs cousins canadiens sont tombés sous le charme de Montréal... même après y avoir mis les pieds en plein hiver. Jean-Michel et Jean-Christophe sont ensemble depuis une quinzaine d’années.

5. Alexandre et Samuel, se fréquentent (à distance) depuis 5 mois

Ariane Labrèche

Alexandre garde un souvenir intarissable de son voyage en France en avril dernier. Il y a fait la rencontre de Samuel, qui est venu le visiter à Montréal en pleine semaine de la Fierté. Ils étaient d'ailleurs ben contents de pouvoir se frencher.

Et on les comprend.

6. Capucine et Jo, en couple depuis 1 an

Ariane Labrèche

Capucine et Jo ont quitté quelques jours leur Outaouais natal pour célébrer leur amour à Fierté Montréal. Les deux amoureuses sont ensemble depuis un peu plus d’un an.

Longue vie au couple!

7. Robert et François, en couple depuis 2 ans

Ariane Labrèche

Robert et François semblent avoir trouvé le secret des relations à distance. Alors que plusieurs kilomètres séparent Matane et Montréal, les deux amoureux pourront profiter de Fierté Montréal pour passer quelques jours collés-collés.

8. Nolan et Olivier, en couple depuis 1 an

Ariane Labrèche

Contrairement à ce que chante le groupe Les Trois accords, Olivier a trouvé le bonheur en Saskatchewan, où il a rencontré son chum Nolan. En couple depuis un an, les deux tourtereaux passent la semaine en ville.

