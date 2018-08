Agenda du week-end

Le Québec chante !

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Jusqu’à dimanche, des centaines de choristes sont attendus à la Tohu, dans Saint-Michel, où l’on rendra hommage à Gilles Vigneault qui fêtera cette année son 90e anniversaire. Deux spectacles sont présentés à la salle principale : vendredi, 19 h 30, de la musique a cappella en tous genres. Dimanche, 15 h, Ingrid St-Pierre, le quatuor Quartom, le chœur Afrika Intshiyetu et 300 choristes reprendront sept chansons du célèbre chansonnier. Tarifs : 20 et 25 $.

►lequebecchante2018.ca

Marché de nuit asiatique

Photo courtoisie

Jusqu’à dimanche, le marché de nuit asiatique nous donnera l’occasion de goûter à des mets de tous les coins de l’Asie. C’est au quai de l’Horloge, dans le Vieux-Port. L’entrée est gratuite, le prix des plats varie de trois à huit dollars. Vendredi, de 17 h à 23 h, samedi, de 11 h à 23 h, dimanche, de 11 h à 23 h.

La Grande Fabrique et Etsy dans Hochelaga

Photo courtoisie

Samedi et dimanche, sur la rue Sainte-Catherine Est, dans Hochelaga, 300 artisans locaux vous proposeront leur art et leurs travaux. L’animatrice Annie-Soleil Proteau est l’ambassadrice de l’événement. Il y aura une foule d’activités gratuites pour les tout-petits au parc Morgan.

►hochelaga.ca

Fierté Montréal

Photo Agence QMI, Joël Lemay

C’est dimanche qu’aura lieu le grand défilé de la communauté LGBTQ+. On suggère aux participants de revêtir du bleu (pour symboliser la sérénité). Le défilé longera le boulevard René-Lévesque, départ : 13 h, rue Metcalfe. Arrivée, rue Alexandre-de-Sève.

►fiertemontrealpride.com

Festival Twist

Photo courtoisie

Jusqu’à dimanche, à Saint-André-Avellin (près de Montebello), les passionnés de fibre textile et de tricot seront aux anges. Le festival Twist propose des activités pour enfants, une foire gourmande, des démonstrations textiles en continu, une mini-ferme de moutons laineux et des démonstrations de tonte de moutons. Trente artisans du textile seront présents. On pourra aussi faire des achats, manger, danser, etc.

►festivaltwist.org