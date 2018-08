Aretha Franklin, respect pour une interprète légendaire

Mardi dernier, tout en parlant de la voix céleste que fut Mahalia Jackson, nous avons eu une, et même plusieurs pensées pour la chanteuse Aretha Franklin

qui était aux soins intensifs. Aujourd’hui à 76 ans, l’impératrice de la musique soul a tiré sa révérence. Entre le jazz, le soul et le funk, la connexion se fait immédiatement, et cette grande dame tenait une place unique dans cet environnement. Comme Stevie Wonder, Otis Redding ou Marvin Gaye, elle faisait partie de la famille, grâce à voix inoubliable, « brut de décoffrage », alimentée par la souffrance et parfois la rédemption. Malgré une vie qui fut loin d’être facile, elle trouva le bonheur sur scène ainsi qu’en aidant ses frères afro-américains avec Respect

, et la cause des femmes dans l’Inoubliable Feel Like a Natural Woman.

De Maria Carey à Alicia Keys, sans oublier toute la cohorte de jeunes chanteuses qui ont l’univers soul gravé dans le cœur,

Aretha Franklin en restera l’âme brulante. Un petit hommage pour une immense interprète.