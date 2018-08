Ariana Grande imite Céline Dion à la perfection dans le dernier «Carpool Karaoke»

Invitée à venir pousser la chansonnette avec James Corden dans le cadre des fameux «Carpool Karaoke» du Late Late Night Show, Ariana Grande en a profité pour faire une imitation de Céline Dion pas piquée des vers.

Dans ce segment télé de quelques minutes, la chanteuse nous prouve qu’elle a l'une des voix les plus puissantes de sa génération avec son interprétation de la chanson populaire It’s All Coming Back to Me Now (à environ 4:30). Bon, son accent québécois laisse un peu à désirer, mais on salue son effort!

L’un de nos moments préférés de la vidéo demeure toutefois lorsque James Corden transporte Ariana sur ses épaules et qu’elle commande une boisson Starbucks de format «grande», bien entendu.

À voir!