Assurance-emploi : les travailleurs à temps partiel pourront garder 50 % de leurs prestations

OTTAWA | Les prestataires d’assurance-emploi pourront dorénavant garder davantage d’argent dans leurs poches lorsqu’ils travaillent à temps partiel.

Le ministère fédéral de l’Emploi a officialisé jeudi son projet-pilote qui permettait aux travailleurs de conserver 50 cents de leurs prestations d’assurance-emploi pour chaque dollar touché en salaire.

Mise à l’essai depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Trudeau, la règle entrera maintenant en vigueur de manière permanente.

Elle s’applique jusqu’à concurrence de 90 % du revenu assurable d’un travailleur. Au-delà de cette proportion, tout revenu sera soustrait dollar pour dollar sur le montant des prestations.

La mesure, qui était annoncée dans le budget 2018, touchera également les prestataires en congé de maternité et de maladie qui souhaitent effectuer un retour progressif sur le marché du travail. Ils n’y avaient auparavant pas droit.

«Les travailleurs bénéficieront d’une plus grande flexibilité et pourront conserver une plus grande partie de leurs prestations d’assurance emploi s’ils sont capables de travailler», a indiqué le ministre de l’Emploi, Jean-Yves Duclos, par communiqué.

Le gouvernement fédéral estime que 800 000 prestataires profiteront de ces changements.